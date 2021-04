Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Hildesheim und der DITIB, Selimiye Moschee Hildesheim/ vertrauensvollen Dialog fortsetzen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM -(kri) - Am 09.04.2021 haben sich Polizeidirektor Michael Weiner und Polizeioberrätin Nurdan Yavuz, Polizeiinspektion Hildesheim, mit dem gesamten Vorstand der DITIB, Selimiye Moschee in Hildesheim, unter der Führung des Vorstandsvorsitzenden, Herrn Osman Demirtas, in den Räumlichkeiten der Moschee am Bischofskamp getroffen.

Kurz vor dem Treffen wurde eine Scheibe der Moschee beschädigt und der Tatverdächtige konnte nach Ermittlungen durch das Staatsschutzkommissariat der Polizeiinspektion Hildesheim jedoch sehr schnell ermittelt werden.

"Im Namen der gesamten Gemeinde danken wir für den rasanten Ermittlungserfolg", sagte Osman Demirtas, Vorstandsvorsitzender der Selimiye Moschee in Hildesheim.

Die Verantwortlichen der Moschee und der Polizeiinspektion Hildesheim tauschten sich unter besonderer Beachtung der Corona-Schutzbestimmungen zu der bisherigen Zusammenarbeit und dem konkreten Sachverhalt im Zusammenhang mit dem Steinwurf unmittelbar aus. Die Polizei Hildesheim hatte schon in der Vergangenheit einen ausgezeichneten und regelmäßigen Austausch mit den Verantwortlichen der Selimiye Moschee in Hildesheim. Es finden regelmäßige Besprechungen statt, auch das Präventionsteam ist immer wieder eingebunden.

Melanie Gündüz, Dialogbeauftragte und stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Selimiye Moschee räumt ein: "Unsere Moschee steht als Begegnungsort aller Religionen und Kulturen. Als größte Moschee in Hildesheim tragen wir Verantwortung. Sei es gegenüber unseren Gemeindemitgliedern, oder auch unserem Ansehen in der Öffentlichkeit. Wir möchten dazu beitragen, unseren Glauben, der von Frieden und Zusammenhalt geprägt ist, in der Gesellschaft stärker zu etablieren, um Andersgläubigen jederzeit die Möglichkeit zu geben, an unserem Gesellschaftsleben teilzunehmen und unsere Religion besser kennenzulernen. Umso mehr schätzen wir den Besuch von Herrn Polizeidirektor Michael Weiner und Frau Polizeioberrätin Nurdan Yavuz und bedanken uns herzlich."

"Ich bin sehr froh, dass wir uns sehr schnell nach meinem Dienstantritt als Leiter dieser Inspektion getroffen haben. Das ist ein deutliches Signal des gegenseitigen Vertrauens und der Wertschätzung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei Hildesheim stehen für ein friedliches Zusammenleben in unserem Landkreis. Wir setzen den vertrauensvollen Dialog mit der DITIB, Selimiye Moschee in Hildesheim nachhaltig und zukunftsorientiert fort", sagte Michael Weiner.

Auf dem Foto sind von links nach rechts:

Melanie Gündüz, Osman Demirtas, PD Michael Weiner, POR Nurdan Yavuz, Fatih Gündüz, Hasan Öz, Ihsan Tatar.

