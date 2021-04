Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch Autohaus/ Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In dem Tatzeitraum zwischen dem 10.04.2021, 12:30 Uhr und dem 11.04.2021, 13:15 Uhr zerschlugen unbekannte Täter eine Scheibe eines Rolltores eines Autohauses in der Benzstraße in Hildesheim, betraten die Räumlichkeiten und durchwühlten sämtliche Schränke. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Ob die Täter etwas entwendet haben, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die zu der Tat Angaben machen können oder die ein Ausbaldowern im Vorfeld bemerkt haben, mögen sich bitte mit der Polizei unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell