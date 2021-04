Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Bürogebäude des Golfclub Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) Am Abend des 12.04.2021, gegen 21:30 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Gebäude des Golfclubs Bad Salzdetfurth. Der erste Streifenwagen der Bad Salzdetfurther Polizei traf nur drei Minuten nach Auslösung der Alarmanlage vor Ort ein. Trotzdem konnten die derzeit unbekannten Täter nicht mehr vor Ort angetroffen werden. Eine Absuche mit weiteren Streifenwagen verlief ergebnislos. Die unbekannten Täter drangen durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude ein. Anschließend wurde ein Büro gezielt nach Wertsachen durchsucht. Insgesamt wurde von den Tätern ein mittlerer, dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die ggf. auch Beobachtungen zu Verdächtigen Fahrzeugen entlang der B243 gemacht haben, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth, Tel.: 05063-9010, in Verbindung zu setzen.

