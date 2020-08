Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fahrt unter Alkohol

Seinen Führerschein ist ein 42-Jähriger seit Samstag in Göppingen los.

Ulm (ots)

Gegen 20.15 Uhr fuhr der Mann mit seinem Leichtkraftroller im Bereich des Talwegs. Ein Zeuge sah den Mann auf seinem Gefährt in deutlichen Schlangenlinien fahren, der wohl auf der Fahrt auch stürzte. Nach seiner Fahrt verschwand der Mann in einem Haus. Der Zeuge informierte die Polizei. Die rückte an und trafen den 42-Jährigen in dem Haus an. Er roch deutlich nach Alkohol. Das bestätigte auch der Alkomattest. In einem Krankenhaus musste der 42-Jährige eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

+++++++ 1440473

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell