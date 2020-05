Polizei Düsseldorf

POL-D: Einladung zum morgigen Pressegespräch

Fototermin - Neuer Leiter in der Polizeiinspektion Süd - Polizeipräsident Norbert Wesseler begrüßt Polizeioberrat Norbert Latuske

Düsseldorf (ots)

Einladung zum Pressegespräch / Fototermin

Neuer Leiter in der Polizeiinspektion Süd - Polizeipräsident Norbert Wesseler begrüßt Polizeioberrat Norbert Latuske

Polizeipräsident Norbert Wesseler begrüßt den neuen Leiter der Polizeiinspektion Süd Norbert Latuske in der Wache in Wersten. In diesem Rahmen laden wir Sie zu einem Fototermin und Gespräch ein.

Dienstag, 5. Mai 2020 um 14 Uhr Polizeiinspektion Süd (Wache Wersten) 40591 Düsseldorf (1. Etage), Parkmöglichkeiten im Innenhof

Nach mehreren Stationen bei der NRW Polizei und der letzten langen Tätigkeit beim Polizeipräsidium Köln, ist der 58-jährige geborene Mülheimer jetzt als Inspektionsleiter in der Landeshauptstadt angekommen.

Norbert Latuske löst Polizeidirektor Thomas Decken ab, der zur Kreispolizeibehörde Mettmann als Direktionsleiter gewechselt hat.

Vor Ort wird er aus erster Hand mehr zu seinem Werdegang berichten. Außerdem wird es die Möglichkeit für ein Foto geben.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell