Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Containerbrand in Elze - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

(bur) Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein mit Altholz beladener Schuttcontainer in Elze gegen 04:40 Uhr am Dienstag, den 13.04.2021, in Brand. Der Container war in einer Grundstückszufahrt der Elzer Hauptstraße 28 an einer Hauswand abgestellt. Die alarmierte freiwillige Feuerwehr Elze konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, ohne dass ein Schaden am Gebäude entstand. Acht Einsatzkräfte der Feuerwehr und eine Streifenwagenbesatzung der Polizei waren vor Ort. Die Polizei Elze hat die Ermittlungen bezüglich der möglichen Brandursache aufgenommen. Ein Schaden am Container selbst war augenscheinlich nicht entstanden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich unter T. 05068/93030 beim Polizeikommissariat Elze zu melden.

