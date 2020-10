Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung: 19-Jährige vermisst - Jaqueline Bintu S. angetroffen

Hannover (ots)

Seit Mittwoch, 14.10.2020, hat das Polizeikommissariat Nordstadt nach Jaqueline Bintu S. gesucht. Die 19-Jährige verließ am 13.10.2020 gegen 16:00 Uhr ihr Elternhaus im hannoverschen Stadtteil Vahrenwald. Die Polizei konnte eine Eigengefährdung nicht ausschließen (wir haben berichtet).

Am Freitagabend, 16.10.2020, bekam die Polizei gegen 23:00 Uhr einen Hinweis, dass sich die junge Frau in einer Klinik in Langenhagen befindet. Die 19-Jährige ist nicht verletzt.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach Jaqueline Bintu S. beteiligt haben.

Die ursprüngliche Meldung musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden. /nash

