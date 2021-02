Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim

Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfallflucht Scheibe in Polizeirevier zerstört

Sinsheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen kurz vor halb Fünf trat ein 46-jähriger Mann eine Scheibe des Polizeireviers Sinsheim ein, nachdem ihn Polizeibeamte wegen einer Unfallflucht zur Dienststelle brachten. Aufmerksame Zeugen informierten die Beamten über ein verdächtiges Auto in der Alten Waibstadter Straße, an dem frische Unfallspuren erkennbar waren und dessen Fahrer sich auffällig verhielt. Bei der Kontrolle des 46-Jährigen, stellten die Beamten des Polizeireviers Sinsheim deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Zur weiteren Abklären brachten die Polizisten den Mann zur Dienststelle, wo dessen Stimmung plötzlich kippte. Er fing an, die Beamten zu beleidigen und trat gegen eine Glasscheibe, wodurch diese zu Bruch ging. Den Polizisten gelang es, den Mann zu beruhigen und in die Gewahrsamseinrichtung zu bringen, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Zeugen oder Geschädigte der Unfallflucht werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 beim Polizeirevier Sinsheim oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

