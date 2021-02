Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim

Rhein-Neckar-Kreis: Totalschaden nach Verkehrsunfall - Auto kollidiert mit umgestürztem Baum

Neckarbischofsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein umgestürzter Baum war die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 23 Uhr auf der Kreisstraße 4284 in Richtung Neckarbischofsheim. Der 28-jährige Verkehrsteilnehmer war auf der durch den Wald führenden Strecke für einen kurzen Moment abgelenkt und erkannte zu spät einen Baum, der quer über der Fahrbahn lag. Es kam zur Kollision. Der Pkw wurde im Frontbereich stark beschädigt. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr verkehrstüchtig, musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Dass der Baum mit dem Stammdurchmesser von ca. 40 cm umgestürzt war, ist augenscheinlich mit seinem Zustand und der derzeit regenreichen Wetterlage in Verbindung zu bringen. Ein Streifenwagen des Polizeireviers Sinsheim nahm den Unfall auf und reinigte sogleich die Fahrbahn, so dass diese wieder gefahrlos befahren werden konnte.

