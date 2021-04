Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streitigkeiten: Polizei rückt wiederholt aus

Kaiserslautern (ots)

Wegen Streitigkeiten musste die Polizei am Dienstagabend zwei Mal zum Bahnhofsvorplatz ausrücken. Etwa um 18:30 Uhr gerieten vier Männer im Alter von 16 bis 52 Jahren mit zwei Männern im Alter von 41 und 45 Jahren in Streit. Die verbale Auseinandersetzung wurde von der Polizei beendet. Die Parteien trennten sich. Der "Waffenstillstand" hielt allerdings nicht lange. Gegen 20 Uhr musste eine Polizeistreife erneut zum Bahnhof fahren. Auf dem Vorplatz setzten die Kontrahenten ihre Auseinandersetzung lautstark fort. Die Polizei ordnete nun einen Platzverweis bis zum nächsten Morgen an. Die Männer folgten der Anweisung. Wegen des Verstoßes gegen die aktuellen Corona-Regeln müssen sie mit einem Bußgeld rechnen. |erf

