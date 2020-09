Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim, Oberndorf - Geldautomat im Visier, Zeugen gesucht

Kuppenheim, Oberndorf (ots)

Noch unbekannte Langfinger haben sich wohl am Sonntagabend an einem Geldautomaten in einem Einkaufscenter in der August-Scherer-Straße zu schaffen gemacht. Ein Zeuge alarmierte kurz nach 20.30 Uhr die Polizei wegen einer verdächtigen Wahrnehmung im Eingangsbereich. Die mutmaßlichen Ganoven gelangten vermutlich über das Dach mithilfe eines Seils zu dem Automaten. Die Ordnungshüter konnten vor dem Geldautomaten zahlreiche Werkzeuge finden, von den Unbekannten fehlt bislang jedoch jede Spur. Die mutmaßlichen Diebe mussten höchstwahrscheinlich ohne das Bargeld das Weite suchen. An dem Gebäude entstand ein erheblicher Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer 07225 9887-0 von den Beamten des Polizeireviers Gaggenau entgegengenommen. /jh

