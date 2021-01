POL-PDTR: Einbruch in Wohnhaus in Heidenburg

Polizeidirektion Trier

Einbruch in Wohnhaus in Heidenburg

Heidenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter nutzten am Donnerstagnachmittag die Abwesenheit der Bewohner eines Anwesens in Heidenburg/Kirchstraße aus und brachen in das Wohnhaus ein. Die Täter hebelte ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Über die Höhe des Schadens oder die entwendeten Gegenstände können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Spuren am Tatort lassen auf mehrere Täter schließen.

Die Polizei sucht Zeugen hinsichtlich verdächtiger Wahrnehmungen im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr - 18 Uhr im Bereich Heidenburg.

Sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06533/9374-0.

