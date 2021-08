Polizei Mettmann

POL-ME: Trickdiebe lauerten vor einem Geldinstitut auf ihr Opfer - Langenfeld

Kreis Mettmann - 2108031

Mettmann (ots)

Ein bislang noch nicht identifiziertes Gaunerpaar lauerte am Mittwochnachmittag des 04.08.2021, in der Zeit zwischen 15.15 Uhr und 15.20 Uhr, vor einem Geldinstitut an der Solinger Straße 51 in Langenfeld-Immigrath einer 84-jährigen Bankkundin auf. Denn unmittelbar nachdem die Langenfelderin Bargeld am Geldautomaten abgehoben hatte, wurde sie von einer 20- bis 30-jährigen Frau und einem 35 bis 40-jährigen Mann in ein sehr freundlich wirkendes Gespräch verwickelt. Dabei schaffte es das fingerfertige Pärchen der im Gespräch abgelenkten Seniorin zunächst unbemerkt die gerade erst benutzte EC-Karte aus einer Jackentasche zu entwenden.

Erst etwa 20 Minuten später bemerkte die Bestohlene den Diebstahl der Geldkarte. Von ihrer Bank erfuhr sie bei einem schnell geführten Telefonat, dass die Trickdiebe die Karte bereits eingesetzt und damit 1.800,- Euro vom Konto der Geschädigten abgehoben hatten. Um weitere betrügerische Abbuchungen zu verhindern, wurde die Karte sofort gesperrt.

Die zwei Gauner werden wie folgt beschrieben:

-> männlicher Täter:

- 35 bis 40 Jahre alt

- hellhäutiger Mitteleuropäer

- ca. 170 cm groß

- trug eine Kappe auf dem Kopf

- sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent

-> weiblicher Täter:

- 20 bis 30 Jahre alt

- hellhäutige Mitteleuropäerin

- ca. 170 cm groß

- dunkle, schulterlange Haare

- trug eine weiße Oberbekleidung

- sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent

Die Langenfelder Polizei leitete ein Strafverfahren sowie Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen zur Tat ein. Bisher liegen ihr dabei aber noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib der beschriebenen Täter vor. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei erneut und kreisweit vor dreisten und fingerfertigen Trickdieben, von denen offenbar bevorzugt ältere oder auch behinderte Menschen als Opfer ausgewählt werden. Zur Verhinderung solcher Taten geben Kriminalisten folgende Tipps:

- Lassen Sie gegenüber Fremden immer besondere Vorsicht walten und ihre Hilfsbereitschaft nicht ausnutzen !

- Lehnen Sie in Zweifelsfällen entsprechende Hilfe lieber höflich, aber bestimmt ab und verweisen Sie auf andere naheliegende Möglichkeiten (jüngere Personen, Geschäfte, Polizei).

- Bewahren Sie immer ausreichend Abstand und verbeten Sie sich jede Art vertraulicher Annäherung unbekannter Personen.

- Bitten Sie im Zweifels- und Verdachtsfall lieber selber andere Mitbürger um Hilfe und Unterstützung beim Umgang mit aufdringlichen Fremden.

- Bedenken Sie: Diebesfinger sind meist schnell und sehr geübt im Zugriff !

- Melden Sie Straftaten und verdächtige Beobachtungen unverzüglich Ihrer örtlichen Polizei. Wählen Sie dazu ruhig den Polizeinotruf 110 !

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell