Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall beim Rückwärtsausparken (16.05.2021)

Rottweil (ots)

Rund 7000 Euro Sachschaden an zwei Pkw entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 16.45 Uhr in der Tuttlinger Straße. Ein 18-jähriger Mitsubishi-Fahrer wollte auf dem Parkplatz eines Elektronikmarktes rückwärts ausparken und stieß aus Unachtsamkeit gegen einen hinter ihm fahrenden BMW. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

