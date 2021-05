Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (K5552, Irslingen) Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

K5552, Irslingen (ots)

Eine leichtverletzte Person sowie rund 18.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am gestrigen Sonntag gegen 12 Uhr im Kreuzungsbereich der K5552 zur K5562 ereignet hat. Eine 22-jährige Mitsubishi-Fahrerin war aus Richtung Irslingen kommend auf der K5552 unterwegs. An der Stoppstelle der dortigen Kreuzung hielt sie an. Beim Anfahren übersah sie den Renault mit Pferdeanhänger eines 49-Jährigen, der von Böhringen kommend in Richtung Dietingen auf der K5562 fuhr und Vorfahrt hatte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Aufprall kippte der Anhänger, in dem sich ein Pferd befand, zur Seite.

Die 22-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der 49-jährige Fahrer sowie seine Mitfahrer blieben unverletzt. Ebenfalls konnte das Pferd unverletzt aus dem Anhänger geholt werden. An dem Mitsubishi entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Sachschaden an dem Renault beträgt circa 6.000 Euro und der Pferdeanhänger wurde in Höhe von rund 2.000 Euro beschädigt. Das Gespann musste abgeschleppt werden.

