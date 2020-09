Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zeugenaufruf in Bezug zur Pressemeldung "Kleine Flächenbrände in der Gemarkung Mandel vom 21.09.2020, 15:26"

Gemarkung Mandel (ots)

In der Nacht zum Sonntag, dem 20.09.2020 kam es gegen 01.30 Uhr in den Weinbergen nördlich von Mandel zu einem Knallgeräusch von erheblicher Lautstärke. Die Ermittlungen zu dem oder den Tätern dauern an. Zur weiteren Erhellung des Sachverhalts wird darum gebeten, sachdienliche Hinweise, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, der Polizeidienststelle in Bad Kreuznach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811 0

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell