POL-KA: (KA) Ettlingen - Einbrecher entwendeten Schmuck

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch in der Lindhardter Straße in Ettlingen-Bruchhausen in ein Einfamilienhaus ein.

Die Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür und durchsuchten in der Folge die Räume nach Diebesgut. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde Schmuck gestohlen dessen Wert noch nicht feststeht. Der verursachte Sachschaden beträgt circa 300 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Ettlingen unter Telefon 07243/32000.

