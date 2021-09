Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Werkzeuge aus Sprinter gestohlen

Drolshagen (ots)

Aus einem in einer Hauseinfahrt in der Straße "Auf der Heide" in Frenkhausen geparkten VW-Sprinter haben unbekannte Täter zwischen Montag (27. September, 22 Uhr) und Dienstag (28. September, 5.40 Uhr) mehrere Werkzeuge entwendet. Hierzu schnitten sie im Bereich des Griffes der Schiebetür eine Öffnung, um auf den Schließmechanismus einwirken und die Tür öffnen zu können.

Sie nahmen verschiedene Werkzeuge, unter anderem eine Bohrmaschine sowie einen Akkuschrauber, im Wert von rund 4000 Euro mit. Zudem entstand Sachschaden an dem Fahrzeug im vierstelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

