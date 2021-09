Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte stehlen Geldbörse

Attendorn (ots)

Unbekannte Täter haben am Montag (27. September) zwischen 2 und 7.30 Uhr die Seitenscheibe eines in der Straße "Mühlhardt" in Attendorn geparkten Pkw eingeschlagen. Es gelang ihnen, aus dem Seitenfach der Tür ein Portemonnaie inklusive Ausweisdokumente, Bargeld sowie Geldkarten zu stehlen. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

