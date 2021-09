Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schüler fährt mit seinem Pedelec gegen Pkw

Attendorn (ots)

In Helden stieß am Sonntag (26.09.21) ein 11-Jähriger mit seinem Rad gegen den Pkw eines 54-Jährigen und verletzte sich bei der Kollision schwer. Nach Zeugenangaben befuhr der Schüler mit seinem Rad die Schulstraße auf der linken Fahrbahnseite in Richtung Sportplatz. Einen mit geringer Geschwindigkeit entgegenkommenden Pkw nahm er nach eigenen Angaben nicht wahr. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

