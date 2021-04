Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Einbrecher stehlen Werkzeuge, Elektrogeräte und Schmuck

Duisburg (ots)

Die Kripo sucht Zeugen mehrerer Einbrüche im Stadtgebiet. Hier die Fälle im Einzelnen:

Im Zeitraum zwischen Montagabend (12. April, 18 Uhr) und Dienstagmorgen (13. April, 10.30 Uhr) brachen Unbekannte in mehrere Keller eines Wohnhauses auf der Andreasstraße in Kaßlerfeld ein. Sie stahlen unter anderem Werkzeug, Lebensmittel und ein Fahrrad.

Beim Golfclub auf der Ardesstraße in Röttgersbach ist am frühen Dienstagmorgen (13. April, 4:15 Uhr) der Einbruchalarm losgegangen. Der oder die Täter haben eine Kaffeemaschine gestohlen.

Auf der Mathildenstraße in Marxloh sind am Dienstagnachmittag zwischen 15:45 und 16:30 Uhr Einbrecher in eine Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Es fehlen Schmuck, ein Tablet und ein Handy.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei Duisburg zu melden.

