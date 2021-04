Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen:

Duisburg (ots)

Unbekannte haben zum wiederholten Mal an der Wache der DLRG am Töppersee gezündelt und mehrere Holzlatten sowie einen Teil der Verkleidung beschädigt. Die Täter müssen in der Zeit zwischen Montag (12. April, 17 Uhr) und Dienstag (13. April, 17 Uhr) zugeschlagen haben.

In der Nacht zu Mittwoch (14. April, 0:30 Uhr) rief ein aufmerksamer Zeuge Feuerwehr und Polizei zu dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei an der Straße Am Westrich in Höhe der Liebigstraße. Er erkannte, dass ein Gebüsch und eine angrenzende Holzhütte in Brand standen.

Auf dem Rückweg wurde die Feuerwehr auf einen brennenden Altkleidercontainer aufmerksam, der auf der Schulallee steht. Sie löschten ihn ebenso wie das Gebüsch und die Holzhütte zuvor.

Die Ermittler vom Kriminalkommissariat 11 prüfen derzeit Zusammenhänge und bitten Zeugen aller drei Brände sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg zu wenden.

