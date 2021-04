Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Frau auf Supermarktparkplatz geschubst und bestohlen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (13. April, 14:10 Uhr) hat ein Unbekannter eine 59-Jährige auf einem Supermarktparkplatz an der Kulturstraße bestohlen. Der Mann stieß sie von ihrem Einkaufswagen weg, als sie gerade auf dem Weg zu ihrem Auto war. Die Frau fiel zu Boden, der Täter griff sich das Portemonnaie aus ihrer Handtasche im Einkaufswagen und verschwand in Richtung Fliederstraße. Die Polizei Duisburg sucht jetzt nach Zeugen der Tat - ein möglicher Zeuge ist dabei besonders von Interesse: Die 59-Jährige sagte der Polizei bei der Anzeigenaufnahme, dass ein Mann die Tat auf dem Parkplatz mitbekommen und dem Täter zu Fuß hinterhergelaufen sei.

Sie beschreibt den Täter als etwa 1,80 Meter großen Mann, der eine graue Hose und eine schwarze Windjacke trug. Außerdem hatte er eine schwarze Strickmütze auf, deren Zipfel bis in den Nacken hing. Den Zeugen auf dem Parkplatz konnte die Frau nicht näher beschreiben.

Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell