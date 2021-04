Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Über die Straße gerannt und von Auto erfasst - 15-Jähriger verletzt

Duisburg (ots)

Am Montagmittag (12. April, gegen 12:45 Uhr) ist ein 15-Jähriger beim Überqueren der Schifferstraße vor einen Transporter gelaufen. Der Jugendliche war aus einem Bus ausgestiegen und laut Zeugenaussagen unvermittelt auf die Straße gerannt, so dass der 47-jährige Fahrer eines Opel Vivaro nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der Jugendliche prallte gegen die linke Seite des Fahrzeugs und verletzte sich. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Die Schifferstraße war wegen des Unfalls zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt.

