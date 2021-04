Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Mutmaßlicher Räuber in U-Haft

Duisburg (ots)

Ein 40 Jahre alter Mann soll am Freitagabend (9. April, 17:50 Uhr) eine 34-jährige Passantin auf der Eigenstraße ausgeraubt haben. Der zunächst Unbekannte fragte die Duisburgerin, ob sie ihm Geld wechseln könne. Sie holte ihr Portmonee heraus und hielt es zusammen mit einem Mobiltelefon in ihrer Hand. Diesen Moment soll der Angreifer genutzt, die Frau weggestoßen und ihr die Geldbörse sowie das Handy entrissen haben. Dann rannte er in Richtung Wanheimer Straße davon.

Auf einer Lichtbildvorlage bei der Polizei erkannte die Fußgängerin den bereits polizeibekannten Mann wieder. Am Freitagabend gegen 22 Uhr konnten Beamte ihn in der Duisburger Altstadt festnehmen. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen des Verdachts des Raubes einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell