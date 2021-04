Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Polizei sucht bewaffneten Tankstellenräuber

Duisburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (11. April, gegen 4:30 Uhr) hat ein Unbekannter eine Tankstelle auf der Duisburger Straße in der Nähe der Feuerwache überfallen. Er richtete eine Schusswaffe auf den 20-jährigen Mitarbeiter und zwang ihn, Bargeld aus der Kasse in einen beigen Stoffbeutel zu legen. Dann verließ er die Tankstelle wieder und lief in Richtung Hamborner Altmarkt davon. Der Tankstellenmitarbeiter beschrieb den Täter wie folgt: etwa 25 bis 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß, Dreitagebart und tiefe Stimme. Außerdem trug der Mann eine schwarze Stoffmütze, einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz und den besagten beigen Stoffbeutel bei sich. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 der Duisburger Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

