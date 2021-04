Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Bewaffneter Mann mit Sommersprossen überfällt Tankstelle

Duisburg (ots)

Am späten Mittwochabend (7. April, 21:30 Uhr) hat ein bislang unbekannter Mann die Angestellte (22) einer Tankstelle an der Düsseldorfer Straße mit einer Schusswaffe bedroht und Geld erbeutet. Dann flüchtete der maskierte Räuber zu Fuß in Richtung Rathausallee. Laut Zeugenaussagen war der Täter mit auffälligen Sommersprossen und heller Haut etwa 25 Jahre alt und 1,90 Meter groß. Er hat rot/blonde Haare und war er mit einem weißen Kapuzenpullover bekleidet. Darüber trug er eine dunkle Weste. Das Kriminalkommissariat 13 sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

