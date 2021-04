Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Polizei berät auf Facebook zum Thema Anlagebetrug

Duisburg (ots)

Kommenden Mittwoch (14. April, 10 bis 14 Uhr) widmet sich die Polizei Duisburg bei Facebook dem Thema Anlagebetrug und gibt Tipps, wie sich Bürgerinnen und Bürger davor schützen können.

Die Renditen/Zinsen, die am freien Kapitalmarkt erzielt werden können, sind in den letzten Jahren stetig gesunken. Händeringend suchen viele Menschen nach alternativen Anlagemöglichkeiten und geraten dabei vermehrt an unseriöse, betrügerische Akteure, die das Internet für sich nutzen um Ahnungslose zu überlisten.

Viele Anleger kennen die Vorgehensweise der Täter nicht und werden deshalb auch nicht auf einen möglichen Betrug aufmerksam. Um dies zu ändern, führt die Polizei am kommenden Mittwoch eine Bürgersprechstunde zum Thema "Anlagebetrug" durch. Interessierte können sich mit Nachfragen über Facebook und die Rufnummer 0203 1500 an die Polizei Duisburg wenden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell