Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Waffen und Drogen in der Wohnung - Verdächtiger in Untersuchungshaft

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg hat am Freitag (9. April) im Rahmen eines Verfahrens wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz die Wohnung eines 41-Jährigen auf der Steinschen Gasse durchsucht. Dabei stießen die Beamten auf diverse Waffen. Sie fanden eine Softair-Pistole im Nachttisch des Verdächtigen, zwei Schreckschusswaffen, mehrere selbstgebaute Geschosse zum Verschießen von kleinen Stahlkugeln, eine Machete und diverse selbstgeschweißte Schleuder- bzw. Hiebwaffen, die verbotenen Totschlägern ähneln. Außerdem stießen die Polizisten im Gefrierfach in der Küche auf etwa 1,7 kg Amphetamin. Sie stellten die Waffen und die Drogen sicher und nahmen den Verdächtigen vorläufig fest. Der 41-Jährige kam am Freitag auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft. Derzeit prüfen die Ermittler, ob der Verdächtige für mehrere Sachbeschädigungen verantwortlich ist, bei denen in der Duisburger Innenstadt Fensterscheiben mit Stahlkugeln beschossen wurden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell