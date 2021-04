Polizei Duisburg

POL-DU: Neuenkamp: Falsche Kennzeichen am Lkw und keine Fahrerlaubnis

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg hat am Montagnachmittag (12. April, 14:45 Uhr) an der Wiegeanlage an der A 40 einen Lkw aus dem Verkehr gezogen, der zu schwer war. Bei einer genauen Überprüfung kam heraus, dass die am Lkw montierten, polnischen Kennzeichen eigentlich an einen Opel Astra gehörten - Der Lkw ist gar nicht für den Verkehr zugelassen. Zudem hat der Mann am Steuer nur die Fahrerlaubnisklasse B und nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für einen Lkw. Die Fahrt für den 51-Jährigen war also nicht nur wegen der Überladung zu Ende. Wegen der diversen Verkehrsverstöße bekam er eine Anzeige.

