Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Widerstand bei Einsatz wegen Ruhestörung

Lennestadt (ots)

Aufgrund einer Ruhestörung ist es in der Nacht von Samstag (25. September) auf Sonntag (26. September) gegen 23.15 Uhr zu einem größeren Einsatz mit mehreren Widerstandshandlungen gekommen. Zunächst riefen gegen 21.40 Uhr Anwohner:innen die Leitstelle der Polizei an, um sich über eine Ruhestörung in der Straße "Wiesenkamp" in Lennestadt-Altenhundem zu beschweren. Bereits bei dem erstmaligen Auftreten der Polizist:innen reagierte ein Teil der Feiernden aggressiv. Die Beamt:innen ermahnten die Gesellschaft zunächst zur Ruhe.

Gegen 23.15 Uhr riefen jedoch erneut Anwohner:innen an, sodass die Polizeikräfte wieder die Anschrift aufsuchten. Dieses Mal reagierten zwei der Gäste deutlich aggressiver, sodass im Zuge des Einsatzes weitere Unterstützungskräfte hinzugerufen wurden. Auch ein Diensthund war im Einsatz. Die zwei Männer bedrohten und beleidigten die Einsatzkräfte und bewarfen sie schließlich sogar mit einem Pflastersteine. Dies führte schließlich zu einer vorläufigen Festnahme der 28- und 29-Jährigen. Sowohl auf der Fahrt als auch auf der Polizeiwache zeigten sie sich weiter uneinsichtig. Einer von ihnen versuchte permanent, die Beamt:innen durch Tritte und Kopfstöße zu verletzten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden den Beschuldigten Blutproben entnommen und sie blieben bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam. Die Polizist:innen schrieben entsprechende Anzeigen. Sie verblieben alle dienstfähig.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell