POL-HI: Adenstedt: Frontal in den Gegenverkehr

Hildesheim (ots)

Am Freitag den 27.08.2021 um 12:48 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus Schellerten mit seinem Pkw die L469 aus Richtung Adenstedt in Richtung Sack. In der ersten Rechtskurve kam er, auf Grund regennasser Fahrbahn, nach links in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Fahrzeug einer 88-jährigen Frau aus Adenstedt frontal zusammen. Die benachrichtigte Rettungsleitstelle alarmierte daraufhin Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an die Unfallstelle. Beide leichtverletzten Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und mit Rettungswagen vorsorglich in Krankenhäuser verbracht. Auf Grund der Beschädigungen an beiden Fahrzeugen, mussten diese in Folge abgeschleppt werden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 20000 Euro beziffert. Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten wurde die L469 halbseitig gesperrt.

