Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Diebstahl eines Vibrationsstampfers

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen, Hauptstraße (Sti). Am 27.08.2021 ist es in dem Zeitraum von 06.00 Uhr bis 09.00 Uhr zu dem Diebstahl eines Vibrationsstampfers gekommen. Bislang unbekannte Täter haben die sogenannte Rüttelplatte von der Ladefläche eines Lkw entwendet. Der Wert des Vibrationsstampfers wird auf ca. 3500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell