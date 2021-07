Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geparktes Kleinkraftrad umgestoßen

Heinsberg (ots)

Gegen 1.30 Uhr am Samstag (10. Juli) wurde ein Mann an der Patersgasse durch Stimmen vor seiner Wohnung geweckt. Als er aus dem Fenster schaute, sah er, dass eine Personengruppe aus mindestens zwei bis drei jungen Erwachsenen ein geparktes dreirädriges Kleinkraftrad umgestoßen hatte, welches nun auf der Fahrbahn lag. Das Fahrzeug wurde beschädigt und es liefen Betriebsstoffe aus. Die unbekannten Täter entfernten sich in Richtung Erzbischof-Philipp-Straße. Unter ihnen war laut Zeugenaussage mindestens eine männliche Person, deren Stimme auf ein jüngeres Alter zwischen ungefähr 18 und 23 Jahren hinwies. Die hinzugerufene Polizei konnte die Täter in der Umgebung der Patersgasse nicht mehr antreffen. Die Feuerwehr entfernte die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

Wer weitere Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat West der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Alternativ nimmt die Polizei Hinweise auch online über das Hinweisportal entgegen: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell