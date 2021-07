Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 191 vom 10.07.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Geilenkirchen-Hünshoven, Diebstahl aus Rohbau Zwischen dem 08.07.2021, 17 Uhr und dem 09.07.2021, 09:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein im Innenausbau befindliches Mehrfamilienhaus ein. Es wurden Badezimmerinventar und Kabelstränge entwendet. Hinweise auf die Täter sind bislang nicht bekannt

Erkelenz, Taschendiebstahl

Am 09.07.2021 kam es in einem Verbrauchermarkt auf der Kölner Straße zu einem Taschendiebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus dem Rucksack einer 47 jährigen Wegbergerin eine Geldbörse samt Inhalt. Täterhinweise sind bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Übach-Palenberg, Raubdelikt

Am 09.07.2021 um 16:10 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße zu einem Raubdelikt. Eine bislang unbekannte männliche Person betrat die dortige Apotheke und forderte unter Vorhalt einer Waffe Bargeld. Nachdem die Mitarbeiterin den Forderungen nicht direkt nachkam, begab sich der Täter eigenständig zur Kasse und entwendete Bargeld in unbekannter Höhe. Anschließend entfernte er sich fußläufig vom Tatort. Die Geschädigte kann den Zeugen wie folgt beschreiben: ca. 170 cm groß, 25 - 30 Jahre alt, schlanke Statur. Bekleidet war der Täter mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer blauen Jeans und weissen Baumwollhandschuhen. Die Ermittlungen dauern an.

