POL-PDLD: Ein Verletzter bei Fahrradunfall

Edenkoben (ots)

Blutende Schürfwunden an Kopf, Hand und Bein sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls zwischen zwei Radfahrern am Samstagmorgen (29.05.) gegen 11 Uhr. Zuvor befuhr ein 77-Jähriger aus Landau mit seinem Fahrrad die Villastraße aus Richtung Edenkoben. Bei einem Abbiegevorgang in Richtung Klosterstraße kam der Mann vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von seiner angestrebten "Ideallinie" ab. Da ihm zu diesem Zeitpunkt ein 44-Jähriger aus dem Landkreis Wolfenbüttel (Niedersachsen) auf einem Fahrrad entgegenkam, musste der Landauer stark abbremsen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf die Seite. Ein getragener Helm verhinderte Schlimmeres, trotzdem kam der Senior zur Behandlung vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. Zu einem tatsächlichen Zusammenstoß der Radfahrer kam es auf Grund des eingeleiteten Bremsmanövers nicht.

