Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Fahrrad bei Unfall beschädigt und dann abgehauen

Lingenfeld (ots)

Am Samstagmittag kam es in Lingenfeld zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Fahrrad, bei der sich der Unfallverursacher im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der 18-jährige Fahrradfahrer fuhr gegen 13:30 Uhr auf dem Radweg entlang der Germersheimer Straße in Richtung Kirchstraße. An der Einmündung zur Straße Am Hirschgraben wollte der bisher unbekannte PKW-Fahrer auf die Germersheimer Straße einbiegen. Hierbei übersah der PKW-Fahrer den vorfahrtsberechtigten 18-jährigen Fahrradfahrer. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte die Kollision nicht mehr verhindert werden. Durch die Kollision entstand am Fahrrad ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zu dem Unfall bzw. zu dem bisher unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell