Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Albrecht-Dürer-Straße 3, 28.05.2021, 23:00 Uhr Müllcontainer-Brand

Landau (ots)

Die Rettungsleitstelle meldete einen Müllcontainer-Brand an der Thomas-Nast-Grundschule Landau. Die Feuerwehr war beim Eintreffen der Streifen bereits vor Ort. Der Müllcontainer stand überdacht im Schulhof und geriet dort in Brand. Nach Angaben der Feuerwehr muss der Container, aufgrund des Brandausmaßes, wohl schon eine längere Zeit gebrannt haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Zurzeit gibt es keine Täterhinweise. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter Tel.: 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

