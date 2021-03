Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Ehrenbreitstein

Koblenz (ots)

In der Nacht zum 23.03.2021 wurde in das Büro einer Baufirma in der Humboldtstraße 116 in Koblenz eingebrochen.

Hier wurde mit brachialer Gewalt die Wohnungseingangstür geöffnet. Vom Täter wurden anschließend sämtliche Räume durchsucht. Dem Täter fiel eine Geldkassette mit einem dreistelligen Bargeldbetrag in die Hände.

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, Telefon: 0261-1032690.

