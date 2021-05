Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verdächtiger Handwerker unterwegs

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

Direkt Verdacht schöpfte eine 45-Jährige aus der Verbandsgemeinde Edenkoben am Donnerstag (27.05.21) als gegen 16 Uhr ein fremder Mann an ihrer Haustür klingelte. Der etwa 20 bis 30-jährige Mann bot der Frau Malerarbeiten an. Dieses Angebot lehnte die Frau ab, da sie eine Betrugsmasche vermutete. Die Polizei Edenkoben bestätigt: bleiben Sie wachsam und lassen Sie niemanden einfach so in Ihr Haus. Im Zweifelsfall halten Sie mit Ihrer örtlich zuständigen Polizei Rücksprache, wir beraten Sie gerne.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell