Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bornheim, B272, 28.05.2021, 17:30 Uhr Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden (leichtverletzt)

Bornheim (ots)

Der flüchtige Radfahrer und eine weitere Pkw-Fahrerin befuhren die B272 von Dammheim kommend in Fahrtrichtung Hochstadt. Vor der Abfahrt Bornheim/Kirchstraße setzte die Pkw-Fahrerin zum Überholen an. Als Fahrrad und Pkw fast auf gleicher Höhe gewesen sind bog der Fahrradfahrer plötzlich nach links ab. Die Pkw-Fahrerin musste nach links ausweichen, kollidierte mit den dort befindlichen Steinen (Einfahrsperre), umfuhr den Fahrradfahrer, kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Weinberg zum Stehen. Der Fahrradfahrer entfernte sich umgehend in Richtung Essingen. Die Pkw-Fahrerin klagte über Kopfschmerzen und wurde durch das DRK ambulant versorgt. Durch Unfallzeugen konnte der Radfahrer/Fahrrad wie folgt beschrieben werden: 40-50 Jahre alt, männlich, dunkle Haare, trug dunkelblaue Jacke, Fahrrad hatte die Farbe Orange oder Teile in orange. Der Sachschaden an PKW und den Rebzeilen dürfte sich auf ca. 10.000,- Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizei in Landau unter Tel.: 06341-2870 oder pilandau@polzei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell