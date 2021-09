Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Flüchtige nach versuchtem Diebstahl gestellt

Olpe (ots)

Am Freitag (24. September) hat sich gegen 18.50 Uhr in einem Supermarkt in der Martinstraße in Olpe ein versuchter Diebstahl ereignet. Dabei konnten die Tatverdächtigen durch eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung ermittelt werden. Zuvor hatte der Ladendetektiv beobachtet, wie zwei Männer in dem Geschäft in einen Rucksack verschiedene Artikel packten. Als er den beiden entgegenging, traten sie die Flucht an. Um sie daran zu hindern, griff der Detektiv einen von ihnen am Arm, wodurch es zu einer Rangelei zwischen den Beteiligten kam. Schließlich gelang es dem Ladendetektiv zwar, die Rucksäcke der Männer zu greifen, jedoch diese nicht an der Flucht zu hindern. Er beobachtete, wie sie in Richtung Innenstadt liefen. Durch die umgehende Alarmierung der Polizei konnten Einsatzkräfte zeitnah die zwei Tatverdächtigen antreffen. Es handelte sich dabei um einen 46-jährigen Mann sowie einen 16-jährigen Jugendlichen. Insgesamt versuchten sie in zwei Rücksäcken, Bekleidung sowie Lebensmittel im Wert von rund 110 Euro mitzunehmen.

