Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit flüchtigem Motorradfahrer

Finnentrop (ots)

Am frühen Abend befuhr ein 32-jähriger Finnentroper mit seinem PKW-Gespann die L737 in Richtung Müllen, als ihm plötzlich ein unbekannter Motorradfahrer auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Um eine Kollission zu vermeiden, lenkte der PKW-Fahrer nach rechts und kollidierte mit der Schutzplanke. Anschließend schleuderte er über die Fahrbahn und kam in einem angrenzenden Graben zum Stillstand. Der Motorradfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell