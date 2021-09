Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall zwischen zwei Motorrädern und einer leicht verletzten Person

Finnentrop (ots)

Am frühen Nachmittag kam es in Höhe eines Imbisses in Lenhausen zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Motorrädern. Die 61-jährige vorausfahrende Unfallbeteiligte aus Troisdorf musste vor einer Lichtzeichenanlage abbremsen. Dies bemerkte die hinter ihr fahrende 52-jährige Motorradfahrerin aus Schmallenberg zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß kamen beide Motorräder zu Fall. Die auffahrende Motorradfahrerin wurde leicht verletzt, die Motorräder blieben fahrbereit. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell