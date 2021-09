Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand eines Fachwerkhauses in Niederhelden

Attendorn (ots)

Am Dienstag (21.9.) kam es in Niederhelden zu einem Brand. Eine Anwohnerin meldete zunächst einen brennenden Holzstapel an einem freistehenden Anbau. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Flammen bereits auf das Wohnhaus übergegriffen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz, die Löscharbeiten dauerten bis in die Nachmittagsstunden an. Es wurden keine Personen verletzt. Die Repetalstraße war während der Löscharbeiten in beide Richtungen gesperrt.

Ein Brandermittler der Kreispolizeibehörde sowie ein Sachverständiger suchten am Donnerstag den Einsatzort auf. Nach Abschluss ihrer Ermittlungen schließen sie eine vorsätzliche Brandstiftung oder einen technischer Defekt als Ursache aus. Ursächlich ist wahrscheinlich ein fahrlässiger Umgang mit brennbaren Stoffen. Der Gesamtschaden liegt bei über 500.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell