POL-OE: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Olpe- Am Mittwochnachmittag kam es gegen 14.20 h auf der L 512 in Höhe der Ortslage Kirchesohl zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 20-jährige Pkw - Fahrerin aus Olpe befuhr die Landstraße in Fahrtrichtung Attendorn. Hierbei bemerkte sie zu spät, dass ein vor ihr fahrender 20-Jähriger aus der Gemeinde Finnentrop mit seinem Pkw verkehrsbedingt abbremsen musste, so dass sie auffuhr. Hierbei wurde die junge Fahrerin leicht verletzt. Ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

