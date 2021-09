Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach vermutlichem Kraftfahrzeugrennen gesucht

Olpe (ots)

Am vergangenen Montag (13. September) hat ein Zeuge die Polizei in Olpe über zwei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit am Straßenverkehr teilnehmende Pkw informiert. Er gab an, dass er gegen 15.30 Uhr die Straße "Saßmicker Hammer" in Olpe in Richtung Wenden befahren habe. Dabei sei er von zwei Pkw der Marke BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt worden. Der Zeuge beobachtete die Fahrzeuge auf ihrer weiteren Fahrt, bis sie schließlich auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants hielten. Der Zeuge gab an, dass es bis dahin zu weiteren, zum Teil gefährlichen, Überholmanövern kam. Dabei sollen andere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein. Zudem seien sich die Fahrer gegenseitig sehr dicht aufgefahren, hätten sich mehrfach gegenseitig überholt und auch bedrängt. Über die Pkw ist bekannt, dass es sich bei einem der Fahrzeuge um einen roten BMW, Modellreihe X5, mit zwei Fahrzeuginsassen sowie um einen grauen 2er BMW mit einer weiblichen Fahrzeugführerin handeln sollte. Es steht der Verdacht der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen im Raum. Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei daher Zeugen und Hinweise. Diese nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 beziehungsweise das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02761-9269-4100 (Sachbearbeiterin Polizeihauptkommissarin Marion Kaufmann) entgegen.

