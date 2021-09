Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Illegale Müllentsorgung zwischen Vardeilsen und Juliusmühle

Einbeck (ots)

Einbeck (scha) - Am Freitag, 03.09.2021, meldete ein Landwirt eine illegale Müllentsorgung in der Feldmark zwischen Vardeilsen und Juliusmühle. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine bislang unbekannte Person in den vergangenen Wochen eine blau/weiße Holztür mit Glaseinsatz (siehe Foto) und 4 Reifen mit Radzierblenden (Opel) neben dem Gemeindeverbindungsweg entsorgt. Wer Angaben zur Herkunft der Tür machen kann oder in den vergangenen Wochen tatrelevante Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte mit der Polizei Einbeck unter der Telefonnummer 05561/949780 in Verbindung.

