POL-NOM: Hausmeister einer Grundschule während der Einschulungsfeier beleidigt

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 04.09.2021; 12:00 Uhr

Am Samstag, den 04.09.2021, kam es während der Einschulungsfeier von Grundschülern der Teichenwegschule, zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Hausmeister und einer 45jährigen Mutter eines der Kinder. Der Hausmeister hatte die aus Einbeck stammende Frau auf die Bestimmungen der Corona-Verordnung und das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung auf dem Schulgelände aufmerksam gemacht. Die uneinsichtige Mutter steigerte sich dabei so in Rage, dass sie mehrfache Beleidigungen gegen den Hausmeister aussprach. Dieser rief daraufhin die Polizei und stellte Strafantrag gegen die Frau. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

