Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit Krad verursacht und weitergefahren

Einbeck (ots)

Dassel, OT Relliehausen (Kr.) 04.09.2021, 19:00 Uhr

Am Samstagabend, den 04.09.2021, befuhr eine 18jährige Kradfahrerin aus Beverungen, gegen 19:00 Uhr, die L548 aus Rtg. Relliehausen kommend in Rtg. Uslar. In einer Rechtskurve kam ihr dabei ein Pkw auf ihrer Fahrspur entgegen. Beim Bremsen kam sie daraufhin zu Fall und rutschte hinter dem an ihr vorbeifahrenden Pkw vorbei, in die gegenüberliegende Leitplanke. Die junge Frau wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An ihrem Motorrad sowie der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,-Euro. Der Pkw-Fahrer kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden und setzte seine Fahrt unvermindert fort. Zeugen, die möglicherweise Angaben zu dem Unfallgeschehen, bzw. zum verursachenden Fahrer und Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich telef. mit der Polizei Einbeck unter der Nummer 05561-949780 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell